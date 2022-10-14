Запорожская АЭС: Украина готовит новую провокацию

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, несмотря на сложную обстановку вокруг нее, полностью перешла на работу по российским стандартам. Об этом сегодня официально заявил журналистам Александр Волга, глава города Энергодара, в котором и расположена АЭС.

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, станция — это уже часть российской компании "Росэнергоатом" (входит в Росатом — “Эксперт”), уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от украинского оператора, даже несмотря на то, что мы контролировали ее территорию», — подчеркнул Волга. Данный шаг сделан в соответствии с адресованным правительству поручением президента России Владимира Путина принять все объекты ЗЭАЭС в федеральную собственность.

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Глава государства назначил управляющей компанией станции акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Кроме того, кабмину РФ было поручено определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности объекта.

Стоит отметить, что в первую очередь переход на российский стандарт касается топлива. В последнее время часть энергоблоков ЗАЭС работала на топливе американского производства. Теперь производится возврат к российскому. Кроме того, меняются нормативы обслуживания различных агрегатов и узлов станции. Это весьма актуально, так как АЭС постоянно нуждается в ремонте в силу продолжающихся ее обстрелов со стороны ВСУ.

Также важным моментом является тот факт, что два дня назад Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей ЗАЭС, после чего атомная станция была переведена на резервные источники генерации, позволяющие обеспечить все технологические процессы. При этом из-за ударов ВСУ регулярно происходят обрывы питающих объект линий электропередач, которые в экстренном порядке приходится устранять аварийным бригадам.

Напомним, что последний из действовавших (шестой) энергоблок станции был остановлен еще 11 сентября, тем не менее опасность нанесения инфраструктуре атомного объекта таких повреждений, которые приведут к масштабному радиационному заражению, до сих пор остается из-за бомбардировок.

Между тем, генеральный секретарь Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил сегодня о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг атомной станции. «Приближаемся к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС — ситуация на станции неприемлемая, и нам необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить ее», — написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей после прошедшей во вторник в Санкт-Петербурге встречи с Владимиром Путиным.

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Украина готовит штурм при помощи «цунами»

Впрочем, какое именно «приближение» имеет в виду Рафаэль Гросси, упорно не признающий в публичном пространстве, что все риски ядерной катастрофы на Запорожье имеют место лишь из-за действий Украины, не совсем понятно. Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил сегодня СМИ, что украинские спецслужбы в настоящее время вынашивают планы частично затопить ЗАЭС. С этой целью по их указанию накапливается вода в водохранилищах днепровского каскада. Подтопления набережных местами фиксируются даже в Киеве. Если резко сбросить все эти объемы, то вниз по течению Днепра со скоростью 60 км/ч пойдет огромная волна высотой до 22 метров. В результате левый берег Запорожского водохранилища, на котором стоят Энергодар и ЗАЭС, будет затоплен, а объекты на нем разрушены.

По словам Владимира Рогова, под гидроудар попадут не только гражданские сооружения, но и позиции российских военных, развёрнутые в окрестностях станции для ее защиты. После чего ВСУ смогут перейти в наступление и штурмовать объект — на правом берегу Днепра уже сосредоточены большие резервы.

Аналогичный сценарий, между прочим, уже отрабатывался с участием консультантов из иностранных разведок несколько лет назад. А на этой неделе украинские военные снова провели несколько безуспешных попыток высадить на берегу возле АЭС десант. Данные акции очень похожи на разведку боем перед крупной провокацией. Тем более, что в свете результативных атак российской армии на критически важные объекты украинской энергетической инфраструктуры руководство Украины чрезвычайно нуждается в реванше.А тот факт, что бой в районе поврежденной наводнением станции способен перейти в атомный апокалипсис, Зеленского и его западных кураторов, похоже, не очень заботит.

Впрочем, у России есть четкое видение того, что нужно сделать для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. «Президент России подробнейшим образом изложил наши оценки и, как я понимаю, наши подходы по этой теме, когда принимал Гросси в Петербурге. У нас есть четкое видение того, что нужно сделать, чтобы безопасность этого объекта, находящегося теперь в российской юрисдикции, была обеспечена. И главное — это создание такой обстановки, когда исключались бы обстрелы, диверсии и иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар», — цитируют РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, прокомментировавшего сегодняшнее заявление Рафаэля Гросси.

Остается добавить, что спровоцированная киевским режимом эскалация ситуации вокруг гражданской Запорожской АЭС, способная привести к катастрофическим «атомным» последствиям, является на сегодняшний день гораздо более вероятной, нежели применение Россией на Украине в военных целях тактического ядерного оружия, чего так боится, судя по заявлениям европейских и американских политиков, коллективный Запад.