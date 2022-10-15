Акция недели: «Газпром» оплатил падение дивидендами

Эту неделю Индекс Мосбиржи закрыл в очень скромном плюсе – на 0,32%. И это при том, что лишь 4 бумаги из 40 в его составе оказались в минусе. Главной причиной этого были акции «Газпрома». При весе в индексе в 11,56% они за неделю потеряли 18,22%. Такое падение было связано с гигантскими относительно котировок дивидендами – 51,03 руб. И это при цене 195,15 руб. на закрытие прошлой пятницы (последнего момента, когда можно было купить эти бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров до дивидендной отсечки).

Очень многие старались продать акции «Газпрома» до этого.

Инвесторы предпочитали фиксировать прибыль от роста котировок, не желая попадать под дивидендный гэп. Со временем акции, упавшие после закрытия реестра, обычно восстанавливаются, но теперь никто не был уверен в том, что это случится скоро.

И бумаги «Газпрома», взлетавшие в конце августа на новостях о дивидендах со 190 руб. до 275,96 руб., сползали. Распродажи продолжались до вечера последнего дня, когда акции еще торговались «с дивидендами».

К закрытию недели котировки вернулись на уровень июля-августа, когда о гигантских выплатах никто, кроме, быть может, инсайдеров и не помышлял. Дивидендная доходность достигла 26,15%.

Тот, кто купил акции «Газпрома» вечером прошлой пятницы и не продал их в первые минуты понедельника (они падали до 137,1 руб.), совершил выгодную сделку. Отскочив, эти бумаги всю неделю уверенно держались в районе 160 руб.: во вторник они достигали 165,2 руб., а пятница была закрыта на 159,6 руб.

Продавший их по 160 руб. инвестор с учетом предстоящих дивидендов получит 211,03 руб. Доходность выйдет вполне приличная – 8,14% примерно за две недели (выплаты должны пройти до 25 октября).

