Белгородский губернатор сообщил об ударе по нефтебазе и обстрелах Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале о снаряде, попавшем в нефтебазу, и спровоцировавшем пожар, а также о многочисленных обстрелах погранперехода в Шебекино.

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«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — сообщил Гладков.

Позже он отчитался, что пожар был оперативно потушен, а специалисты уже приступили к ликвидации последствий.

Кроме того, по его словам, в субботу в таможенный пункт пропуска в Шебекино прилетело 14 снарядов. Погранпереход обстреливается уже несколько дней подряд, жертв и пострадавших нет, уточнил Гладков.

Днем ранее губернатор объявил о досрочных каникулах для всех школ Белгородской области с 17 октября.

