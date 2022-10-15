Два дня, которые потрясли Nasdaq

По иронии судьбы, седьмая из последних девяти недель, завершенная Nasdaq в минус, запомнится единственным днем роста. Именно благодаря ему за ней теперь надежно закреплено место в истории фондового рынка.

В четверг 13 октября, упав после оказавшихся хуже ожиданий данных по инфляции на 3,2%, Nasdaq Composite оказался на минимуме с июня 2020 года. Но внезапно началось массированное закрытие коротких позиций – и индекс взлетел ракетой. Торги он завершил уже в серьезном плюсе – на 2,2% выше закрытия среды.

Такие развороты очень редки. И некоторые увидели в этом признак прохождения рынком «дна», хотя с этим можно было поспорить.

CNBC, сославшись на SentimenTrader, сообщил, что в истории Nasdaq это четвертый по масштабу внутридневной разворот от минимума. Использованные аналитиками критерии отбора, правда, не до конца ясны, но ранжировали выбранные ими дни явно по величине падения. И вся первая десятка пришлась на взрыв «пузыря доткомов» и мировой финансовый кризис.

Это неудивительно: именно «медвежьи ралли» имеют устоявшуюся репутацию самых ярких, хотя и недолговечных периодов роста акций. Первая тройка разворотов выглядела так: 13 ноября 2008 года (падение на 4,71% и закрытие в плюсе на 6,5%), 16 октября 2008 года (-3,85% и 5,49%) и 1 марта 2001 года (-3,75% и 1,47%).

Подобные рэнкинги, конечно, условность. Точные цифры при всей их кажущейся однозначности оставляют немало пространства для субъективности. Кому-то, например, более убедительным разворотом показалось бы 3 января 2001 года, когда Nasdaq Composite падал на 1,75%, но закрыл день аж на 14,17% выше. Или, скажем, 28 октября 2008 года (-0,12% и 9,53%).

А отсутствие в этом списке некоторых известных дат – например, 28 октября 1997 года, последовавшего за знаменитым обвалом рынка США во время «азиатского кризиса» – вообще трудно объяснимо. В тот день после падения на 4,51% Nasdaq закрылся в плюсе на 4,25%.

Но на один факт эти цифры указывают вполне точно. Все дни рекордных разворотов пришлись на кризисы. И в большинстве случаев до «дна» рынку оставалось еще довольно далеко. Только в 1997 году именно в такой день была зафиксирована низшая точка падения. Но тогда, в отличие от остальных случаев, не было медвежьего рынка (если пользоваться стандартным определением) – на минимуме падение от пика составило 16,2%, а не 20%. Возможно, это и помешало ему попасть в рэнкинг SentimenTrader.

В тот раз ситуация нормализовалась благодаря снижению ставки – это, к слову, помогло раздуть «пузырь доткомов». Но сейчас ситуация иная.

Пузыри на рынках схлопываются. Взлет индекса, случившийся по чисто техническим причинам – после данных об инфляции – не может перечеркнуть того факта, что эта статистика ведет к еще более жесткой политике ФРС. Да и оценки акций сейчас выше, чем были на «дне» любого медвежьего рынка, предшествовавшего нынешнему.

И он вчера вынес свой вердикт, стерев большую часть достижений четверга – Nasdaq рухнул на 3,1%. Для этого оказалось достаточно данных Мичиганского университета о том, что инфляционные ожидания на год вперед выросли.

В результате этого падения была закрыта в минус и вся неделя. Теперь от прошлогоднего пика технологический индекс отделяет уже 36,3%, а от обновленного на этой неделе минимума – всего лишь 2,3%.

«Вчера у нас случилось удивительное, мощное внутридневное ралли, которое было совершенно неправильным, — сказал в пятницу Bloomberg главный фондовый стратег Federated Hermes Фил Орландо. – Теперь посмотрите на мичиганские цифры: они согласуются с тем, что мы наблюдаем в экономике. Фондовый рынок упал, чтобы отразить их. И вот это правильно».

