Глава МАГАТЭ сообщил о позитивной динамике на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС стало «позитивным шагом» после того, как за последнюю неделю станция дважды лишалась доступа к внешнему электричеству. Его заявление опубликовано на официальном сайте организации.

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«Наличие резервного внешнего электричества через распределительное устройство близлежащей теплоэлектростанции обеспечивает крупнейшей в Европе атомной электростанции буфер на случай, если подключение к ее последней оставшейся действующей линии электропередачи на 750 киловольт (кВ) будет снова отключено», — заявил Гросси.

Надежное внешнее электроснабжение от сети, по его словам, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности, в том числе при остановленных шести реакторах. Это требование входит в число семи обязательных столпов ядерной и физической ядерной безопасности, которые гендиректор МАГАТЭ обозначил в начале конфликта.

Гросси подчеркнул, что «восстановление резервного электроснабжения является позитивным шагом, несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной», и эксплуатационный персонал ЗАЭС «делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с электроснабжением за пределами площадки».

По данным МАГАТЭ, сейчас на ЗАЭС продолжаются подготовительные работы по перезапуску пятого энергоблока, и готовятся работы по перезапуску шестого. Запорожская АЭС получила дополнительные запасы топлива для своих 20 дизель-генераторов. Теперь его должно хватить, по крайней мере, на десять дней работы дизеля в случае отключения внешнего питания.

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС, стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учредителем которой является концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

