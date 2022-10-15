Имплантация зубов: плюсы и минусы метода

Имплантация Сочи – самое качественное и действенное решение восстановить целостность зубного ряда.

Суть манипуляции

Особенность метода в том, что в костную ткань челюсти внедряют имплант. По всем характеристикам он точно имитирует природный зубной элемент. Данный вид операции проводят в стоматологическом учреждении с использованием инновационных технологий и медикаментов. Так что процедура совершенно безопасная и малоболезненная.

Конструкция импланта предполагает наличие штифта и абатмента, к которому фиксируется коронка. Для производства стержня применяют такие материалы:

титан;

сплавы из никеля, хрома, ванадия;

золото.

Эти материалы редко отторгаются организмом и не приводят к развитию отрицательных последствий.

Для производства коронок применяют керамику или цирконий. Дело в том, что они идеально повторяют оттенок и структуру зубной эмали.

Для внедрения импланта применяют несколько методов:

Одноэтапный. Конструкцию выживают за одну процедуру, чтобы максимально быстро восстановить зубной ряд. Двухэтапный. Первым делом специалист внедряет в кость челюсти штифт, а фиксацию коронки осуществляет после полного заживления.

Используя метод имплантации, удается заменить не только один зубной элемент, но и весь ряд.

Плюсы и минусы метода

Самое главное достоинство способа – это возможность восстановить красивую улыбку. При помощи установленных конструкций удается правильно распределить жевательную нагрузку. Кроме этого, у данного метода имеются другие положительные стороны:

возможность поставить любой зуб;

нет необходимости в обточке соседних элементов;

продолжительный срок носки – 15-20 лет;

высокий комфорт во время эксплуатации.

Не лишена процедура минусов:

длительный период реабилитации;

тщательный уход за новыми зубами;

высокая цена.

Стоимость процедуры зависит от ее сложности и надобности во вспомогательных целебных процедурах.

Имплантация – это уникальная стоматологическая процедура, которая поможет избежать страха удаления зубов из-за заболевания. При этом манипуляция абсолютно доступная, так как предоставляют ее практически все стоматологические клиники.