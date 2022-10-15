Имплантация зубов: плюсы и минусы метода

Имплантация Сочи – самое качественное и действенное решение восстановить целостность зубного ряда.
Суть манипуляции
Особенность метода в том, что в костную ткань челюсти внедряют имплант. По всем характеристикам он точно имитирует природный зубной элемент. Данный вид операции проводят в стоматологическом учреждении с использованием инновационных технологий и медикаментов. Так что процедура совершенно безопасная и малоболезненная.
Конструкция импланта предполагает наличие штифта и абатмента, к которому фиксируется коронка. Для производства стержня применяют такие материалы:
- титан;
- сплавы из никеля, хрома, ванадия;
- золото.
Эти материалы редко отторгаются организмом и не приводят к развитию отрицательных последствий.
Для производства коронок применяют керамику или цирконий. Дело в том, что они идеально повторяют оттенок и структуру зубной эмали.
Для внедрения импланта применяют несколько методов:
- Одноэтапный. Конструкцию выживают за одну процедуру, чтобы максимально быстро восстановить зубной ряд.
- Двухэтапный. Первым делом специалист внедряет в кость челюсти штифт, а фиксацию коронки осуществляет после полного заживления.
Используя метод имплантации, удается заменить не только один зубной элемент, но и весь ряд.
Плюсы и минусы метода
Самое главное достоинство способа – это возможность восстановить красивую улыбку. При помощи установленных конструкций удается правильно распределить жевательную нагрузку. Кроме этого, у данного метода имеются другие положительные стороны:
- возможность поставить любой зуб;
- нет необходимости в обточке соседних элементов;
- продолжительный срок носки – 15-20 лет;
- высокий комфорт во время эксплуатации.
Не лишена процедура минусов:
- длительный период реабилитации;
- тщательный уход за новыми зубами;
- высокая цена.
Стоимость процедуры зависит от ее сложности и надобности во вспомогательных целебных процедурах.
Имплантация – это уникальная стоматологическая процедура, которая поможет избежать страха удаления зубов из-за заболевания. При этом манипуляция абсолютно доступная, так как предоставляют ее практически все стоматологические клиники.