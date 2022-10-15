Хуснуллин назвал срок полного восстановления Крымского моста

Работы по усилению левой части Крымского моста после ЧП завершены, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он также выразил уверенность, что мост будет полностью восстановлен до конца года. Ранее правительство РФ поручило завершить работы по восстановлению переправы до 1 июля 2023 года.

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«Всю неделю мы занимались восстановлением Крымского моста. Могу с уверенностью сказать, что команды на восстановление собраны. И мы его восстановим до конца года вне всяких сомнений», — заявил Хуснуллин, подводя итоги недели в видеообзоре.

Он также отметил, что спустя всего неделю после ЧП завершились работы на левой части моста. Зампред правительства подчеркнул, что строители за это время усилили пролетные строения полосы, после чего были проведены испытания и получено заключение экспертизы.

Ранее Хуснуллин сообщал, что первые новые опоры для переправы уже изготовлены на заводах и они уже в пути. Сейчас, по его словам, на мосту работают 250 человек и 30 единиц техники.

Неделю назад, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате ЧП обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, ведущей из Краснодара в Керчь. Полосы встречного движения уцелели.

