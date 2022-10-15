Лукашенко объяснил Западу намерения Путина

В интервью американской телекомпании NBC президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает современнейшими видами оружия и президент РФ никогда не ставил целью нанесение именно ядерных ударов. Лукашенко призвал страны Запада искать пути мирного решения конфликта и уделить особое внимание риторике Польши, передает пресс-служба белорусского лидера.

Статья по теме: «Призывы к мирным переговорам — это тревожная реакция на украинский конфликт, который вышел на новый уровень опасности»

«В отличие от вас — западников — президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. И, вы знаете, бесперспективность развития в нынешней ситуации признают и некоторые члены НАТО. И не некоторые, а много таких. Тем более, ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят», — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о вероятности использования Россией ядерного оружия, глава Белоруссии напомнил о «красных линиях», которые нельзя переходить.

«Никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», — подчеркнул Лукашенко.

В пример он привел разрушительные удары ВС РФ по Украине в ответ на действия в отношении Крымского моста, подчеркнув, что «Россия обладает самыми современнейшими видами оружия», которые позволяют справиться и без ядерных ударов.

«Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю», — заявил Лукашенко.

При этом он обратил внимание на участившиеся на Западе разговоры о применении ядерного вооружения, назвав главным их инициатором Польшу.

