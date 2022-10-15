Минобороны сообщило о срыве готовящейся диверсии ВСУ на Запорожской АЭС

Российские войска сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ранее член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил СМИ о планах украинских спецслужб частично затопить ЗАЭС и позиции российских военных, развернутые в окрестностях станции. Сделать это планировалось посредством гидроудара, для которого накапливали воду в водохранилищах днепровского каскада.

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«В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье было уничтожено более 160-ти украинских военнослужащих, размещавшихся в трех казармах.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки в Харьковской области российские военные уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и полевой склад с боеприпасами. Также была сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате этой операции было ликвидировано более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Противник предпринимал попытки вести разведку боем и на Краснолиманском направлении, однако был отброшен на исходные позиции. В результате огневого поражения были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две БМП и семь пикапов, уточнил Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении тоже были отражены все попытки наступления ВСУ. Российские войска ликвидировали порядка 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», — уточнил Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов, российские средства ПВО сбили украинский Су-25, перехватили 10 беспилотников, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», и 18 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха». В районе Каховской ГЭС были сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

