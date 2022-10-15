Преимущества и недостатки автоматических звонков

Такая услуга, как звонок автоматический, пользуется большим спросом среди компаний.

Преимущества автоматических звонков

Востребованность автоматического обзвона можно объяснить следующими преимуществами для бизнеса:

большой охват клиентов за короткий период времени - идеально подходит для напоминаний, информирования об акциях и не только;

неудобные звонки могут делать роботы, что позволит избавить сотрудников колл-центра от негативных эмцоций;

доступная стоимость услуги для бизнеса.

К недостаткам автоматических звонков относятся:

клиенты не смогут задать свои оператору, поэтому звонки лучше делать информативными и сообщить, куда при необходимости могут обратиться и задать вопросы;

звонки могут сбрасываться сразу и клиент не получит информацию, так как поймет, что это робот.

Автоматические звонки лучше оставлять для напоминаний, если это действующий клиент. Можно сообщать информацию об акциях, если это потенциальный клиент. В любом случае стоит собирать обратную связь в виде выбора цифры на клавиатуре во время обзвона. Если человека не устроил звонок, то его номер можно убрать из базы, чтобы больше не вызывать негатива к компании, сохранив таким образом лояльность к компании.

Особенности автоматических звонков

С помощью сервиса Аvtobzvon компания сможет избавить сотрудников от выполнения рутиной работы. С помощью внедрения автоматизации можно существенно повысить прибыльность компании. Время сотрудников можно направить на выполнение других более важных задач.

За счет автообзвона можно охватить большую клиентскую базу. Чтобы понять, как работает сервис, можно воспользоваться тестовым звонком. Для использования услуги автоматического обзвона не потребуется работа программиста.

Отслеживать историю звонков, просматривать всю статистику по работе робота можно будет в личном кабинете на сайте сервиса Аvtobzvon. При необходимости всегда можно обратиться к сотрудникам за консультацией, если возникнут вопросы по поводу работы сервиса Аvtobzvon.

Выбирая услуги от Аvtobzvon, компания получает отличную возможность повысить свою прибыльность, автоматизировать часть задач и направить рабочее время сотрудников на более важные задачи.