Путин изменил условия вывоза валюты и сделок с нерезидентами

Вывоз из РФ наличной валюты свыше $10 тыс. был запрещен с марта текущего года. В новом указе президент РФ предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз средств, превышающих эквивалент этой суммы. Согласно еще одному президентскому указу, опубликованному в субботу на официальном интернет-портале правовой информации, из-под экономических спецмер выводится несколько зарубежных фондов и банков развития, в том числе финансовая структура БРИКС.

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«Предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа», — следует из указа президента.

Уточняется, что выдача разрешений будет осуществляться в случаях и в порядке, установленных Советом директоров ЦБ.

В этом же указе говорится, что сделки недружественных нерезидентов, влекущие за собой «прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ».

Выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юрлиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа «С».

Отдельным указом президент РФ вывел из-под экономических спецмер России Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития и Российско-Киргизский фонд развития.

