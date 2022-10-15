«Союзмультфильм» объявил о запуске франшизы семейных кафе

Киностудия «Союзмультфильм» сообщила о запуске франшизы в сегменте общепита — «Союзмульткафе». Франчайзи смогут использовать образы персонажей из «Простоквашино», «Тайны третьей планеты», «Крутиксов», «Маугли», «38 попугаев» и «Зебры в клеточку» в оформлении интерьеров, промоакциях, а также показывать сами мультфильмы, сообщили в пресс-службе киностудии.

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«Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак», — отметили в пресс-службе.

По словам коммерческого директора киностудии Владимира Чибисова, формат семейного кафе в России сейчас ограниченно представлен в линейке существующих ресторанных франшиз, поэтому было принято решение заполнить именно эту нишу. Наличие игровых пространств, по задумке «Союзмультфильма», сделает семейные кафе многофункциональными: в них можно будет проводить тематические детские мероприятия, праздники, дни рождения и мастер-классы.

К 2024 году студия рассчитывает на запуск до 30 кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, а в весенне-летний период — до 20 фуд-траков и киосков. Приобретение франшизы на открытие кафе обойдется в 1,5 млн рублей с последующей выплатой роялти 7%, взнос за организацию корнера-киоска составит 350 тыс. рублей с роялти 6%. В целом инвестиции в запуск кафе со стороны франчайзи оцениваются в размере от 25 млн рублей, уточняет «Коммерсант».

У «Союзмультфильма» уже есть две франшизы: «Союзмультпарк» (павильон с мультимедийными аттракционами) и «Союзмультклуб» (центр с развивающими программами для детей).