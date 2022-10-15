Токаев создал подразделения для противодействия информационным и кибервойнам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения и дополнения в военную доктрину республики о создании подразделений для противодействия информационно-психологическому и программно-техническому воздействию в войсках. Соответствующий указ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана.

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«В Вооруженных силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей. Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения», — говорится в президентском указе.

Проведение информационно-пропагандистской деятельности, в том числе информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, перечислены в числе основных угроз для безопасности Казахстана.

