В Гидрометцентре предупредили о наступлении холодного предзимья

Заметное похолодание прогнозируется в центре европейской части России в середине следующей недели. Синоптический сезон предзимье придет в регион «как по расписанию», днем температура воздуха в столице будет находиться на уровне +5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«С середины следующей недели, числа с 19, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что для метеорологов существует шесть сезонов года — лето делится на первую и вторую части, а также существует предзимье. Главными факторами такого деления являются разница температуры между экватором и полюсом, а также между океанами и континентами.

