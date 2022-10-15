Военные строители сдали еще три многоэтажки в Мариуполе

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ сдали в эксплуатацию еще три жилых дома на 250 квартир в Мариуполе. Квартиры предоставляются жильцам полностью готовыми к проживанию, сообщили в пресс-службе Минобороны. Всего в новом квартале Мариуполя построено уже шесть многоэтажек — половина из запланированного объема.

Статья по теме: Минобороны до конца года построит 12 пятиэтажек в Мариуполе

«Все придомовые территории благоустроены, оснащены современными детскими площадками, уличными тренажерами и автопарковками. Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы», — добавили в ведомстве.

С начала строительства крупного жилого квартала в Мариуполе, сдано в эксплуатацию уже шесть многоэтажных домов. Всего там планируется возвести 12 домов на 1011 квартир.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специалисты военно-строительного комплекса восстанавливают Мариуполь в круглосуточном режиме. По его словам, помимо строительства жилья, «за короткий срок, фактически за 85 дней, в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест», которые полностью оснащены современным оборудованием.

Он также напомнил, что за 40 дней был построен водовод из Ханженковского водохранилища до канала «Северский Донец — Донбасс» общей протяженностью около 90 км, обеспечив подачу 72 тыс. кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов. В Волновахе, по его словам, завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тыс. кубометров воды в сутки.

