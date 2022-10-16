Академик развеял самый устойчивый миф о курином мясе

В России на птицу приходится почти половина от всего производства мяса, и эта доля стабильно растет. Мясо бройлеров и куриные яйца ― одни из самых доступных компонентов ежедневного рациона россиян. При этом многие до сих пор уверены, что курица ― не самый полезный продукт питания из-за «химии», которой ее якобы пичкают. Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) академик Владимир Фисинин в интервью порталу «Научная Россия» доказал, что этот стереотип совершенно безоснователен.

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«Фейки — они и есть фейки. Причем такая ложная информация распространена не только в России, в Европе тоже часто говорят: "Почему бройлеры так растут? Потому что им вводят гормоны". Разговоры о введении гормонов бройлерам ― один из самых популярных фейков», — признал Фисинин.

Он пояснил, что в России ежегодно выращивают порядка 3,2 млрд бройлеров. Ввести гормон внутримышечно такому количеству птицы, по его словам, просто нереально. С кормом давать его тоже нецелесообразно, так как через 15 минут он распадается на отдельные метаболиты и уже не действует. Кроме того, доза гормона стоит 25% от стоимости всей тушки, поэтому их никто не применяет, подчеркнул академик.

«Сейчас мы практически не применяем и антибиотики. Мы используем некоторые антибиотики кормового плана, но ограниченно, а антибиотики в лечебных целях стараемся не использовать совсем. Химии в российском мясе и яйце совсем немного, поэтому наш продукт пользуется большим успехом в Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме», — отметил Фисинин.

Он уточнил, что каротиноиды, которые окрашивают желток, российская птица получает из естественных кормов: травяной муки и кукурузы. Некоторые производители добавляют несушкам в комбикорм обычный красный перец — и желток становится оранжевым.

Эксперт сообщил, что в России доля мяса птицы в общем объеме производимого мяса составляет 46%. Около 90% всего выпускаемого мяса птицы — это бройлеры, еще 3,7% приходится на несушек, следом идут индейка, гуси и утки. У кур, по словам академика, значительно выше яйценоскость — от одной родительской пары можно получить до 150 бройлеров. Такого прироста нет ни у индейки, ни у утки.

