Миллер предупредил о последствиях введения потолка цен на газ

В случае введения потолка цен на газ будут нарушены условия действующих контрактов и это повлечет за собой прекращение поставок со стороны «Газпрома». Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер в эфире канала «Россия 1». Фрагмент его интервью опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин.

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«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — заявил Миллер, отвечая на вопрос о возможном введении потолка цен на газ по аналогии с нефтью.

25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили против. Министр энергетики Бельгии предложила рассмотреть гибкий ценовой коридор, а председатель ЕК заявила о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ.

6 октября Евросоюз ввел потолок цен на российские сырую нефть (начнет действовать с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

