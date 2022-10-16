Минобороны отчиталось об успехах на основных направлениях СВО

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях противник, по его словам, понес большие потери.

Статья по теме: Минобороны сообщило о срыве готовящейся диверсии ВСУ на Запорожской АЭС

«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств», — рассказал Конашенков.

На Краснолиманском направлении, по его словам, была пресечена попытка противника форсировать реку Жеребец, а в районе Торского лесничества поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении Кировска ДНР. На Запорожском направлении российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное ДНР, уничтожив более 40 украинских военнослужащих.

«На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — уточнил Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны, на Андреевском и Николаевском направлениях российские военные отразили атаки мотопехотной роты противника, ликвидировав 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а с помощью беспилотников удалось уничтожить четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении было ликвидировано более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии, подчеркнул Конашенков.

Российские войска за сутки поразили три пункта управления, пять складов боеприпасов, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 141-м районе. Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников и перехватили восемь снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

