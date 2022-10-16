«Очнитесь!»: Кадыров обратился с призывом к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского «гласом западного сатанизма» и призвал украинцев очнуться и понять, что для Европы они — «всего лишь мясо». Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

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«Очнитесь, украинцы! Вы для Европы всего лишь мясо. Запад поддерживает вас только для того, чтобы самим не вступить в открытый бой с Россией. Боятся. Боится признаться о своих закулисных играх и преступное руководство страны — всплывет информация о всех преступлениях, за которые надо будет отвечать как перед жителями Донбасса, так и перед украинцами», — написал Кадыров.

Кроме того, он выразил недоумение, как «народ с глубокой историей и самобытной культурой», так легко и быстро обманулся «западными идеями гендерного многообразия и агрессивного атеизма».

