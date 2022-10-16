Патриарх Кирилл назвал главное отличие России от западных стран

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что ему довелось побывать в 119 странах, и нигде он не наблюдал «ничего подобного тому, что происходит в России». По его словам, везде храмы закрывают, что свидетельствует о глубочайшем духовном упадке и нежизнеспособности цивилизации, и только в России они продолжают строиться. И «покуда будет эта потребность в народе нашем, Россия непобедима», заявил он после освящения кафедрального собора в честь Архистратига Михаила в Архангельске.

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«Нигде в мире не происходит сегодня ничего подобного тому, что происходит в России. Везде храмы закрываются, перепрофилируются — в лучшем случае в мечети, потому что мусульманские общины в Европе растут, а мусульмане люди благочестивые, им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое — хуже, когда там устраивают казино, рестораны или еще какие-то центры увеселения. Но ведь это факт, и он свидетельствует о глубочайшем духовном упадке! А если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна. Потому что жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом, — вся история об этом говорит, и тем более этому учит наша русская история», — заявил патриарх.

Говоря о новом освященном соборе, он подчеркнул, что храмы строятся только тогда, когда в них есть потребность, и, пока эта потребность сохраняется, Россия непобедима.

«Потому что нельзя соотнести силу духа народа, который верит в Бога и любит свою Родину, с условной силой тех, кто расслабился в комфорте, забыл, что такое любовь к Отечеству, и кто движется только одним устремлением получить больше денег и получше их потратить», — добавил патриарх.

