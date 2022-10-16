«Представьте яйцо»: британским автомобилистам дали советы по экономии топлива

Автомобилисты Великобритании ищут способы сэкономить на топливе, стоимость которого по-прежнему очень высока. Daily Express опубликовала самые действенные советы от экспертов портала CarFinance247, которые позволят уменьшить расход горючего. Самые важные из них — плавное вождение и медленный разгон.

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«Резкий разгон и езда рывками увеличивают расход топлива, то есть ездить надо очень осторожно и плавно. Для этого представьте себе, что между полом и педалью газа лежит яйцо. Резко надавите на газ, и яйцо разобьется. Нажимайте нежно, следите за оборотами, и вы увидите, какая у вас будет экономия», — говорится в публикации.

Кроме того, по мнению экспертов, следует уделить внимание давлению в шинах, так как «спустившаяся шина создает сопротивление на дороге подобно кораблю, который пытается плыть с опущенным якорем». Водителям советуют проверять давление всякий раз во время заправки автомобиля и напоминают, что, если машина заполнена пассажирами и багажом, давление должно быть выше.

Также расход горючего на 25% увеличивают багажник и стойки для крепления велосипедов на крыше, а также коробки с вещами в багажнике.

«Британский водитель проезжает в среднем 12 700 километров в год. Это значит, что популярный семейный хэтчбек типа Volkswagen Golf 1.6 TDI SE ежегодно съедает дизтоплива на 604 фунта. Но этот показатель может увеличиться до 755 фунтов, если водитель не позаботится о том, чтобы снять с крыши багажник», — говорят эксперты.

Аккуратная езда в определенном темпе тоже дает возможность значительно сэкономить. Превышая же допустимую скорость, водители не только тратят больше бензина, но и переживают стресс и рискуют нарваться на штраф, предупреждают специалисты.

