Российские ученые в разы продлили «золотые часы» после инсульта

Российские специалисты синтезировали новое вещество, эффективно восстанавливающее двигательные функции и улучшающее когнитивные способности у животных даже спустя сутки после перенесенного ишемического инсульта. Они определили, что снизить воспаление в мозге помогают некоторые производные N-гетероциклов — колец из атомов углерода и азота с дополнительно «навешенными» на них химическими группами. Их открытие может помочь людям после инсульта, особенно когда упущены критические «золотые часы» для оказания первой помощи, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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В исследованиях участвовали ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

«Нами показано, что соединение проявляет противовоспалительную активность за счет увеличения синтеза противовоспалительных и снижения провоспалительных цитокинов и положительно влияет на неврологический дефицит у крыс. Таким образом, соединение обладает высоким терапевтическим потенциалом при лечении больных, перенесших инсульт, и требует дальнейшего изучения его нейропротекторных свойств», — говорится в аннотации их работы, опубликованной в журнале Molecules.

Как пояснил доктор химических наук, профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Вадим Негребецкий, существует правило так называемых «золотых часов» — когда необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после перенесенного инсульта, чтобы последствия были минимальными. В России же очень много удаленных от райцентров населенных пунктов, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно. Полученные результаты, по его словам, показали перспективность дальнейших исследований производных N-гетероциклов для создания эффективных отечественных препаратов для восстановления таких пациентов.

