Си Цзиньпин поставил цель реформировать армию до мирового уровня к 2027 году

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на церемонии открытия XX съезда партии обозначил приоритеты внешнеполитического курса и внутренней политики. В частности, он заявил, что Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, при этом назвав условия применения военной силы по отношению к Тайваню и обозначив сроки ускоренного реформирования армии, передает ТАСС.

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«Достижение цели столетней борьбы по созданию армии в намеченные сроки и ускорение превращения Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня — стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, преобразование НОАК в одни из сильнейших вооруженных сил в мире к 2027 году является приоритетом руководства страны. Глава государства подчеркнул, что контроль партии над армией будет усилен, а борьба с коррупцией в оборонной сфере продолжится.

В своем докладе Си Цзиньпин также сообщил, что КНР не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов. Кроме того, по его словам, Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ.

Говоря о Тайване, глава государства выразил уверенность в необратимости процесса его воссоединения с материковым Китаем. Он подчеркнул, что власти КНР будут стремиться к мирному воссоединению, однако не откажутся от применения силы и сохраняют за собой право в случае необходимости принять все необходимые меры, которые сочтут нужными. Силовой вариант, по его словам, будет задействован против «вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня».

Си Цзиньпин в своем докладе также подчеркнул, что в числе основных приоритетов власти сейчас является превращение Китая в мощную технологическую и индустриальную державу, способную обеспечивать энергетическую и продовольственную безопасность.

