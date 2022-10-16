СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы на белгородском полигоне

Специалисты Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Накануне о теракте, совершенном на полигоне Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

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«В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СК РФ.

По данным Минобороны, 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области «двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт». Как уточнили в ведомстве, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что жителей региона среди раненых и погибших нет. Он выразил соболезнование семьям погибших, а раненым пообещал оказать всю необходимую помощь.

