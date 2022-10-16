Военный спутник Минобороны вывели на орбиту

Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России успешно осуществил пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Ракету запустили с космодрома Плесецк, и уже через два часа спутник был выведен на заданную орбиту, сообщили в Минобороны.

Статья по теме: В России стартовало серийное производство частей ракеты-носителя «Ангара» «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», — уточнили в Минобороны. После вывода спутника на орбиту, ему был присвоен порядковый номер «Космос-2560», а сведения о нем внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. С космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в Минобороны.

