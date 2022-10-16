Юрист рассказал, кто и в каких случаях может явиться в квартиру с проверкой

Явиться по месту жительства гражданина могут представители ограниченного перечня структур. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в интервью агентству «Прайм» назвал причины возможной проверки квартиры и тех, кто имеет право осматривать жилье без согласия собственника.
«Сотрудник полиции может явиться по заявлению заинтересованных лиц, но заходить внутрь вправе либо при наличии угрозы (например, слышен шум применения насильственных действий), либо при наличии постановления. Если у полицейских отсутствует постановление на обыск, то в этом случае пускать их необязательно. Но если, к примеру, было вынесено постановление на обыск, то сотрудники вправе применить силу для осмотра помещения. К гражданину может быть применена статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию», — рассказал юрист.
Нанести неожиданный визит могут и представители коммунальных служб для проверки оборудования или проведения «критического» ремонта. Если их не пустить и это приведет к прорыву водопроводных труб, то вина будет возложена на жильца, а не на обслуживающую компанию, отметил Редин.
Требовать допуск в квартиру может и госжилинспектор, но входить в квартиру против воли он не имеет права. Прийти с проверкой, по словам юриста, могут также представители налоговой службы в случае, если собственник ведет предпринимательскую деятельность на дому, но обычно о такой проверке заранее уведомляют.
Сотрудников органов опеки и попечительства и прочих ведомств владелец жилья вправе не пускать в дом, однако этот факт может сыграть против него, предупредил юрист. По его словам, отказ будет интерпретирован судом или другими органами как косвенное подтверждение позиции оппонента и возможно применение мер ответственности — административной и гражданской.