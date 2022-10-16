Юрист рассказал, кто и в каких случаях может явиться в квартиру с проверкой

Явиться по месту жительства гражданина могут представители ограниченного перечня структур. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в интервью агентству «Прайм» назвал причины возможной проверки квартиры и тех, кто имеет право осматривать жилье без согласия собственника.

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«Сотрудник полиции может явиться по заявлению заинтересованных лиц, но заходить внутрь вправе либо при наличии угрозы (например, слышен шум применения насильственных действий), либо при наличии постановления. Если у полицейских отсутствует постановление на обыск, то в этом случае пускать их необязательно. Но если, к примеру, было вынесено постановление на обыск, то сотрудники вправе применить силу для осмотра помещения. К гражданину может быть применена статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию», — рассказал юрист.

Нанести неожиданный визит могут и представители коммунальных служб для проверки оборудования или проведения «критического» ремонта. Если их не пустить и это приведет к прорыву водопроводных труб, то вина будет возложена на жильца, а не на обслуживающую компанию, отметил Редин.

Требовать допуск в квартиру может и госжилинспектор, но входить в квартиру против воли он не имеет права. Прийти с проверкой, по словам юриста, могут также представители налоговой службы в случае, если собственник ведет предпринимательскую деятельность на дому, но обычно о такой проверке заранее уведомляют.

Сотрудников органов опеки и попечительства и прочих ведомств владелец жилья вправе не пускать в дом, однако этот факт может сыграть против него, предупредил юрист. По его словам, отказ будет интерпретирован судом или другими органами как косвенное подтверждение позиции оппонента и возможно применение мер ответственности — административной и гражданской.

