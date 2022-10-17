Акции дня: трейдеры голосуют рублем за акции девелоперов

В лидеры торгов вышли бумаги строительных компаний по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 17 октября. За день подорожали бумаги компаний «Эталон» (+6,89% до 53,70 рублей за штуку), «Самолет» (+9,71% до 2282 рублей за штуку), «Пик» (+3,12% до 631,6 рублей за штуку), ЛСР (+4,13% до 479,6 рублей за штуку).

Трейдеры покупали акции после новостей о том, что Правительство РФ продлило семейную ипотеку до 1 июля 2024 года. Программа распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Ипотечная ставка по программе составит до 6%. Продление программы может положительно сказаться на продажах застройщиков.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +3,17% до 2012,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,75% до 1027,83 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:01 мск составила 92,22 долларов за баррель (+0,64%). Российская валюта укреплялась – 61,56 руб. за доллар.