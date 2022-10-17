Акции и рубль начали новую неделю с роста

За выходные не произошло никаких значимых негативных событий, поэтому с самого утра инвесторы приступили к покупкам акций широким фронтом, а заодно стали продавать доллары, купленные в конце прошлой недели для хеджирования рублевых рисков.

За первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на процент.

Наблюдаются активные покупки акций «Газпрома», которые находятся в числе лидеров роста среди «голубых фишек». Сегодня совет директоров компании обсудит инвестиционную программу. С одной стороны, «Газпром» резко снизил поставки газа в Европу, и можно ожидать, что новые мощности по добыче газа вводиться не будут. С другой, газовой монополии нужно осваивать восточный рынок сбыта, что требует больших затрат.

Если «Газпром» объявит о снижении инвестпрограммы, его акции отреагируют на это ростом, поскольку появится больше прибыли для распределения акционерам. Инвесторы сейчас живут буквально одним днем, и никакой рост доходов эмитента в отдаленной перспективе не простимулирует покупку его акций.

Намного хуже рынка выглядят акции «Роснефти» и «Лукойла». При этом эталонная нефть Brent дорожает на 0,8%, а российский сорт Urals прибавляет свыше процента. Спрэд между российской нефтью и Brent составляет привычные для последних дней 22-23%.

Не исключено, что спрос на бумаги нефтяных компаний появится чуть позже в течение дня. Эксперты считают наиболее интересными сейчас акции «Роснефти», от которой ожидают более быстрой переориентации на другие рынки при отказе Европы от закупок российской нефти.

В целом же аналитики не ждут значительного роста рынка акций в ближайшие дни, полагая, что при неизменности политического фона он продолжит торговаться в боковике. В такой ситуации повышенный спрос может наблюдаться на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок — ритейлеров, энергетиков, «новой экономики».

От агрессивных покупок станут сдерживать ожидания заседания Совета безопасности РФ, поскольку инвесторы всегда боятся неопределенности, а аналитики и политики будут давать множество версий того, какие решения может принять Совбез.

Фондовые «быки» ждут конца октября — начала ноября, когда инвесторы получат дивиденды от «Газпрома», и, как гласят прогнозы, используют значительную часть этих средств для новых покупок акций.

Рубль начал день с попытки ослабления, но с выходом на торги в 10:00 мск. крупных игроков тут же начал расти. Доллары сегодня с утра скинули те инвесторы, которые покупали их для снижения рисков переноса рублевых позиций через выходные. Активизировали продажу валюты и экспортеры, которые уже начали перечисление обязательных платежей государству.

К этому стоит добавить, что в любой момент на рынке могут появляться большие объемы валюты на продажу, поскольку ряду экспортеров нужны рубли для выплаты дивидендов.

На совокупности этих факторов аналитики ждут продолжения укрепления российской валюты до конца месяца. Некоторые не исключают, что курс может вновь уйти под отметку 60 руб. за доллар.