Всего 38 дней продержался на посту главы Казначейства (министерства финансов) Великобритании Квази Квартенг. За этот месяц с небольшим он, конечно, не успел сделать самое главное – провести финансово-налоговую реформу, заключающуюся, если коротко, в снижении ряда налогов, но успел обвалить фунт стерлингов и гособлигации. Возможно, это совпадение, но премьер-министр Лиз Трасс уволила Квартенга сразу после того, как президент США Джо Байден назвал их с Квартенгом реформы «ошибкой». Если это не случайность, то совпадение по времени показывает всю зависимость Соединенного Королевства от заокеанского «старшего брата». Хотя зависимость Лондона от Вашингтона очевидна и без этого доказательства.
Квази Квартенга на посту канцлера казначейства (министра финансов) сменил Джереми Хант. Сразу после назначения на высокую должность он объявил об отмене вызвавшего такую бурю на финансовых площадках плана по снижению налогов и других нововведений «сладкой парочки» Трасс-Квартенг. На новость об его отмене рынки отреагировали с воодушевлением: ставка по 30-летним гособлигациям опустилась на 0,42% до 4,36%. Напомним, скачок ее выше 5% в конце сентября заставил главный банк королевства - Bank of England (ВоЕ) немедленно запустить количественное смягчение, продлившееся две недели, до 14 октября.
Снизились ставки и по более краткосрочным гособлигациям: по двухлетним – на 0,28% до 3,5% и по десятилетним – на 0,36% до 3,96%. Приободрился и фунт стерлингов, подросший на 1,3% по отношению к американскому доллару – сейчас за фунт дают 1,1316 доллара.
В первый же день на новой работе Джереми Хант объявил, что налог на прибыль повысится с 19 до 25%. Правительство отменит снижение ставок налога на дивиденды, реформу работы вне заработной платы, возврат НДС для туристов и замораживание по ставкам алкогольной пошлины.
«Мы не будем проводить большинство налоговых мер, которые находились в плане роста экономики,- заявил новый главный финансист королевства в телеобращении.- В такие времена, как сейчас, когда ситуация требует осторожности и экономии, будет ошибочно брать кредиты для финансирования всех этих реформ».
Financial Times напоминает, что в целом пакет энергетической поддержки оценивался в 150 млрд фунтов. Конечно, для финансов Соединенного Королевства в их нынешнем состоянии это неподъемная сумма.
«Самая важная задача для нашей страны в данный момент,- добавил Джереми Хант,- это стабильность. Власти не могут отменить волатильность на рынках, но они могут играть важную роль (в их успокоении). Мы этим и займемся».
Теперь главный вопрос, который волнует британцев, насколько дольше Квартенга продержится на посту главы правительства сама Лиз Трасс, рейтинг которой сейчас ниже рейтинга Бориса Джонсона на момент ухода. То, что это произойдет, причем, скорее рано, чем поздно, никто не сомневается.