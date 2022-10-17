Всего 38 дней продержался на посту главы Казначейства (министерства финансов) Великобритании Квази Квартенг. За этот месяц с небольшим он, конечно, не успел сделать самое главное – провести финансово-налоговую реформу, заключающуюся, если коротко, в снижении ряда налогов, но успел обвалить фунт стерлингов и гособлигации. Возможно, это совпадение, но премьер-министр Лиз Трасс уволила Квартенга сразу после того, как президент США Джо Байден назвал их с Квартенгом реформы «ошибкой». Если это не случайность, то совпадение по времени показывает всю зависимость Соединенного Королевства от заокеанского «старшего брата». Хотя зависимость Лондона от Вашингтона очевидна и без этого доказательства.

Квази Квартенга на посту канцлера казначейства (министра финансов) сменил Джереми Хант. Сразу после назначения на высокую должность он объявил об отмене вызвавшего такую бурю на финансовых площадках плана по снижению налогов и других нововведений «сладкой парочки» Трасс-Квартенг. На новость об его отмене рынки отреагировали с воодушевлением: ставка по 30-летним гособлигациям опустилась на 0,42% до 4,36%. Напомним, скачок ее выше 5% в конце сентября заставил главный банк королевства - Bank of England (ВоЕ) немедленно запустить количественное смягчение, продлившееся две недели, до 14 октября.