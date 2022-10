Бывший завод Nissan после ухода автоконцерна из РФ будет выпускать автомобили китайской FAW

Завод Nissan в Санкт-Петербурге после ухода японского автопроизводителя из России может начать выпускать машины китайского концерна FAW.

Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации издания, посредником будет выступать «КамАЗ»; при этом высока вероятность того, что российский автоконцерн станет производственным партнером ФГУП «НАМИ», которое приобрело активы Nissan в РФ.

Относительно петербургского завода ведутся переговоры с китайской компанией FAW, рассказали собеседники газеты, знакомые с планами властей по этому вопросу; на какой стадии сейчас находятся эти переговоры, не уточняется.

«КамАЗ» также привлечен к налаживанию производства на бывшем заводе французской Renault в Москве. Предприятие переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"».

FAW (First Automobile Works) — госкомпания, основанная в 1953 году в Чанчуне при содействии СССР, это старейший китайский автоконцерн. Корпорация владеет 28 дочерними компаниями со стопроцентным контролем акций, также ей частично принадлежит 18 структур с пакетом акций более 50%, в том числе FAW Jiefang Automobile Co., Ltd, FAW car Co., Ltd, Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd, FAW Volkswagen Automobile Co., Ltd, FAW Toyota motor Co., Ltd. Автоконцерн выпускает в том числе электромобили.

В России компанию представляет ООО «ФАВ — Восточная Европа». В 2017-2018 годах легковые FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском «Автоторе». Продажи грузовиков FAW в России по итогам пошлого года увеличились в 2,5 раза, до 1733 единиц, отмечает «Интерфакс». Доля рынка компании в сегменте составила 1,1%. Продажи легковых автомобилей FAW в 2021 году поднялись на 17%, до 3137 штук, однако за девять месяцев текущего года сократились на 34%, до 1672.

На минувшей неделе стало известно, что все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге и центр продаж в Москве, перейдут в государственную собственность в лице ФГУП НАМИ, который в апреле получил 68% концерна Renault в капитале «АвтоВАЗа». Сделка, закрытие которой ожидается в начале ноября, предусматривает опцион на обратный выкуп японским концерном активов в РФ в течение шести лет.