Деньги бегут из фондов США

На фоне опасений рецессии, связанной с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, на прошлой неделе продолжилось падение акций и облигаций. Это привело и к продолжению вывода средств инвесторов с рынка.

По данным Refinitiv Lipper, которые приводит Reuters, фонды акций США столкнулись с чистым оттоком на сумму $2,1 млрд.

Это уже третья такая неделя подряд. За две предыдущие фонды акций США лишились $11,1 млрд.

Одновременно подскочил чистый отток средств и из фондов облигаций США. Он составил $4,9 млрд. Это максимум за 2 недели.

Причинами этого на прошлой неделе стали потрясения на рынке британских государственных облигаций, а также опасения ускоренного подъема ставки ФРС из-за слишком высокой инфляции. Это привело к ускорению роста доходностей американских бондов. Их котировки упали (они меняются обратно пропорционально доходности), что и побудило часть инвесторов расстаться с соответствующими фондами.

Так, ETF высокодоходных корпоративных облигаций Ishares iboxx в четверг после выхода данных по инфляции в США падал до самого низкого уровня с марта 2020 года. У 10-летних казначейских облигаций доходность достигала 4,08% – самого высокого уровня за 14 лет.

