Для прибывающих в Россию граждан РФ отменят ПЦР-тесты на коронавирус

Роспотребнадзор планирует отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых граждан, прибывающих в Россию из других стран.

Об этом свидетельствует проект об изменении постановления главного государственного санитарного врача, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование. Также предлагается отменить обязательное прохождение в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию теста на коронавирус для граждан РФ. Иностранным гражданам и лицам без гражданства будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию страны. До этого они обязаны были предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Сообщается, что Роспотребнадзор предлагает распространить практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска на границе.

Кроме того, ведомство выступает за отмену правила, согласно которому работодатели обязаны обеспечивать информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 и проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

В мире по состоянию на 17 октября зарегистрировано почти 624 млн подтвержденных случая COVID-19, информирует ведомство; прирост за сутки составил около 196 тыс. случаев. «По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (260 298 684; или 13 049,0 на 100 тыс.). Наибольший прирост в абсолютных и относительных значениях наблюдается в Западно-Тихоокеанском регионе (115 675; 11,4 на 100 тыс.; 0,13%)», — указывается в сообщении.

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией по всей России за сутки составило 10,4 тыс., скончались 92 человека. В Москве за 24 часа выявлено 676 инфицированных против 948 днем ранее. Суточное число заболевших коронавирусом в городе оказалось минимальным с 12 июля, когда было выявлено 559 зараженных. За весь период пандемии в Москве выявили 3,2 млн случаев заражения.