Ситуация с госдолгом США выходит из под контроля

Казначейство США рассматривает возможность выкупа своего старого долга, что в какой-то степени похоже на рециркуляцию.

Отсутствие ликвидности на самом крупной рынке - рынке трежерис - заставляет американские власти шевелиться, а не сидеть в своих креслах и смотреть, как растут доходности, а возможность продать или купить крупные суммы американского долга с каждым днем снижается.

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В пятницу Минфин США объявил, что в конце месяца начнет консультацию с первичными дилерами о возможности начала выкупа части своих старых долговых обязательств. Цель такой операции - предотвращение дисфункции рынка.

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Первичные дилеры - это крупнейшие банки, которые имеют возможность проводить операции с государственными долговыми бумагами напрямую с Казначейством и далее распределять их на рынке на свой риск.

В случае принятия, этот план без преувеличения станет важной вехой на крупнейшем в мире рынке государственного долга объемом примерно 22,6 триллионов долларов. Минфин получит в свое распоряжение новый инструмент для поддержки рыночной ликвидности, которая сейчас вызывает массу беспокойства, о чем совсем недавно говорила сама министр финансов Джаннет Йеллен.

По большому счету, Минфин США продолжает целую череду действий финансовых властей разных стран, которые в панике пытаются восстановить нормальное функционирование рынка и предотвратить неблагоприятные, а возможно и катастрофические последствия.

Напомним, буквально две недели назад Банк Англии вынужден был объявить об экстренной программе выкупа гособлигаций, чтобы предотвратить обвал и рост стоимости, который наносил сокрушительный удар как по пенсионным фондам, так и по рынку недвижимости - ведь ставки по ипотечным кредитам часто привязаны к ставкам на рынке.

План Минфина США в чем-то схож. Правда, есть существенные различия. Британский регулятор был вынужден действовать в ответ на план местного Минфина сократить налоги и профинансировать этот план за счет новых займов. Также Банк Англии приостановил начало операции по продаже долговых бумаг со своего баланса. К слову, в итоге в пятницу инициатор этого налогового плана - министр финансов - был отстранен от должности.

Итак, Минфин США во главе с госпожой Йеллен отделяет свой план от программы количественного ужесточения, который проводит ФРС. То есть, пока не говорится о том, что Минфин может начать выкупать свои бумаги, а Федрезерв при этом остановит продажу этих облигаций.

Казначейство США запросило у дилеров до к понедельнику, 24 октября, предоставить отзывы о возможной работоспособности такого плана и оценить, насколько это улучшит ликвидность на рынке. Идея заключается в том, чтобы поглотить «нежелательное предложение» ценных бумаг, находящихся в обращении, торговать которыми может стать труднее, когда они будут заменены новым выпуском казначейских облигаций или ценными бумагами, находящимися в обращении.

Стоит отметить, что Минфин США проводит встречи с дилерами ежеквартально и вариант с выкупом уже обсуждался на предыдущих встречах в августе 2022-го и феврале 2015 годов.

Недавняя волатильность на британском рынке могла побудить Казначейство США снова включить выкуп в повестку дня.

На фоне последних данных по инфляции, которые не показали никаких признаков замедления, несмотря на все усилия ФРС, доходности трежерис продолжили расти и достигли новых локальных максимумов. По десятилетним бумагам они уже выше 4%, а по двухлетним - 4,5%. Рост доходностей осложняет жизнь всей экономике - компании вынуждены рефинансировать свои старые долги по гораздо более высокой цене, что приводит к многомиллиардным потерям.

И, похоже, финансовые власти во всем мире начинают паниковать, прибегая к новым и зачастую экстренным мерам по стабилизации ситуации, которая, возможно, выходит из под контроля.