Эксперт: с Superjet New не должно получиться, как с Boeing 737 MAX

Первый полет полностью импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet запланирован на весну 2023 года. Об этом сегодня на правительственном совещании заявил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также заметил, что для сертификационных испытаний самолета изготавливаются как ресурсные, так и летные единицы.

«По этой машине завершаются работы по 38 системам. Важнейший элемент – это, конечно, двигатель ПД-8 производства “ОДК-Сатурн”. До конца года они встанут на крыло летающей лаборатории. В целом для сертификационных испытаний нового “Суперджета” изготавливается два лётных и один ресурсный самолёт. Первый полёт запланирован на весну следующего года, сертификация, как мы докладывали — на декабрь 2023 года», — уточнил Денис Мантуров.

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В тоже время испытания еще одного нового отечественного лайнера МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14, по словам министра, идут полным ходом. «На прошлой неделе мы подключили второй самолет к испытаниям с силовой установкой российского производства. Сейчас он уже работает в Жуковском по испытательной программе. А первый опытный лайнер с российскими двигателями осуществил уже более ста успешных полетов», — заметил он.

Глава Минпромторга напомнил, что перед государственной корпорацией «Ростех» стоит задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов. Также Денис Манутров заметил, что ключевым ориентиром в данном случае является получение сертификата типа в 2024 году. К 2029 году планируемый объем выпуска может составить 72 машины.

Российские эксперты считают озвученные зампредом кабмина сроки более, чем реальными. Однако раньше этого времени начала эксплуатации авиаперевозчиками новых воздушных судов указанных типов ждать тоже не стоит. По словам руководителя отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, Superjet New, а также МС-21 вряд ли массово поступят в авиакомпании в следующем году, ведь производители и без того пытаются уложиться в самые сжатые сроки.

«По обновленному Superjet работы ведутся уже не один год, и здесь процесс может идти чуть быстрее. Импортозамещение же по МС-21 было запущено только в феврале текущего года. Но я думаю, что все же примерно в одно время они будут готовы. Потому что объемы по импортозамещению у RRJ больше», – заметил он.

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Эксперт напомнил, что вряд ли обновленные «Суперджеты» будут передвигаться на отечественных двигателях. «Насколько я понимаю, создание двигателя для Superjet находится в той стадии, которая далека от завершения. И боюсь, что в 2024 году скорее всего с ним и возникнут проблемы. Двигатели все еще российско-французские. Это SaM146, который производился на отечественном предприятии в Рыбинске», – добавил он.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов согласился с коллегой. Он заметил, что с испытаниями торопиться не стоит.

«Может получиться ситуация как с Boeing 737 MAX, когда все было и неплохо, и двигатель прекрасный. Но когда не провели аккуратные испытания, выяснилось, что и аварии случаются, а как итог — пришлось все отзывать. Конечно, сам процесс испытаний не имеет нормативного срока. Если сроки не будут сорваны — то это даже хорошо. Тем более, я напомню, что по тому же МС-21 они постоянно переносились. Пока торопиться нет необходимости, самолетов у нас много, летать массово особо некуда. Достаточно просто будет выполнить план в срок», — подытожил он.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и группа «Аэрофлот» подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов до 2030 года. Соглашение подразумевает поставку «Аэрофлоту» 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 самолетов Ту-214. При этом ожидается, что поставки начнутся уже с 2023 года, когда в парк группы поступят первые два самолета SSJ New. В 2024 году планируется поставить первые шесть самолетов МС-21 и первые семь самолетов Ту-214.

Между тем, как стало известно сегодня, правительство дополнительно профинансирует закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолётов МС-21. Распоряжение о выделении на эти цели 15 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью федеральных средств будут заключены договоры и авансирована поставка оборудования на заводы Объединённой авиастроительной корпорации с 2022 по 2025 год.