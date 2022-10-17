Газ в Европе: «российские» цены уже не вернутся

Фьючерсы на природный газ в США в начале новой недели снизились до 13-месячного минимума в 6,284 долл./млн Bte, поскольку добыча остается на рекордном уровне, а более мягкая, чем обычно, погода позволяет коммунальным предприятиям закачивать больше газа в хранилища. Одновременно с этим в ряде стран ЕС сообщили о том, что заполнение хранилищ топливом близко к 100%.

В США — что вполне объяснимо наличием собственной добычи — ситуация с газом достаточно позитивна. Последний отчет EUA показал, что на прошлой неделе коммунальные службы США добавили в хранилища 125 млрд кубических футов газа — это намного больше, чем обычно, и выше ожиданий рынка в 123 млрд. Это была четвертая неделя подряд, когда рост запасов превысил 100 млрд куб. футов из-за мягкой погоды и увеличения силы ветра, позволившей активнее использовать ветроэнергетику.

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Средняя добыча газа в 48 штатах США выросла, по данным Refinitiv, до 99,9 млрд. куб. футов в сутки в октябре с рекордных 99,4 в сентябре. Кроме того, на цены оказало давление падение спроса, вызванное перебоями в подаче электроэнергии из-за урагана Ян, а также сокращение экспорта СПГ. Прогнозируемый Refinitiv средний спрос на газ в США, включая экспорт, на этой неделе составит 99,3 млрд куб. футов в сутки, а затем снизится до 97,2 млрд куб. футов.

Надеются на то, что зима будет не столь страшной, как ожидают аналитики и население, и власти стран Евросоюза. Например, по данным Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), уровень загрузки всех вместе взятых мощностей составляет 95,14%. В то время как многие из небольших хранилищ уже заполнены, крупнейшее хранилище природного газа в Германии и всей Западной Европе в Редене при объеме в 3,9 млрд кубометров заполнено на 83,74%.

«В этом году Соединенные Штаты поставили нам в три раза больше СПГ, чем в предыдущем году», — заявила в среду комиссар ЕС Кадри Симсон после встречи министров энергетики. Она, правда, не стала концентрироваться на том, что США продают свой газ Европе в четыре раза дороже. Зато на это обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон, который на этой неделе вновь напомнил США о том, как не по-дружески они поступают.

И это на самом деле беспокоит участников рынка — к примеру, Италию. Да, ее подземные газохранилища тоже заполнены на 93%. Они могут вместить до 17 млрд кубометров газа, но это обеспечит только треть потребностей страны в зимний сезон.

Возврата к российским ценам не будет

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе понизились до 1450 за 1000 кубометров, реагируя на высокий уровень заполнения хранилищ и снижение мощности работы регазификационных терминалов, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 15 октября составляла 91,85%, достигнув целевого уровня в 90-95%.

Есть и другие позитивные новости, отмечает аналитик. Германия получила первую прямую поставку газа из Франции в рамках новой сделки, а использование газа в домашних хозяйствах и малых предприятиях Германии на прошлой неделе было ниже среднего из-за более теплой погоды и усилий по энергосбережению. Компания Chevron ожидает длительного роста спроса на СПГ в Европе, заявляя, что возврата к прежним ценам газа из России не будет.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась до 6,453 долл./mmbtu (231 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 7 октября оставались на 3,8% ниже уровня прошлого года и на 6,4% ниже уровня на последние пять лет, то есть ситуация с обеспеченностью улучшалась.

Танкер СПГ на прошлой неделе направлялся к Freeport LNG, сигнализируя о возможных предстоящих поставках с временно закрытого завода. Производители СПГ подталкивают администрацию Белого дома к ускорению выдачи разрешений на экспорт: минимум 10 проектов ожидают одобрения министерства энергетики.

При этом, добавляет Лукичева, стоимость природного газа в Азии на базисе JKM упала до 34,835 долл./mmBTU или до 1283 долл. за 1000 кубометров. Трейдеры не уверены, что Китай вернется на спотовый рынок СПГ этой зимой, так как погода может оказаться не слишком холодной, а общий спрос понизился. При этом импорт в четвертом квартале 2022 года может упасть примерно на 20% г/г. Оптовые цены в Китае ограничены 20 долл./mmBTU.

В общем, напряженность на рынке природного газа постепенно снижается, свидетельствует эксперт. Но впереди ожидается сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать сезонную поддержку во всех регионах потребления.

Зиму обещают подогреть, а цены — остудить

Новая неделя началась с продолжения нисходящей тенденции котировок на газ в Европе, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Более того, цена в понедельник при открытии дня ускорила падение с гэпом — то есть, с резким отрывом от предыдущей цены закрытия. Она легко преодолела сильный технический и психологический рубеж 1400 долл. за 1000 кубометров, и ушла к уровням в районе 1330 долл.

Во многом это связано с тем, объясняет эксперт, что при достаточной наполненности европейских газохранилищ появились метеопрогнозы о вероятно мягкой предстоящей зиме в Европе. Служба измерения климата Copernicus отмечает перспективы температур существенно выше нормативных в период разгара отопительного сезона в декабре-феврале.

Есть 50-60% возможности того, что в Великобритании, на большей части Средиземноморья и в некоторых регионах Центральной Европы температура окажется намного выше средней. На остальной территории на континенте шансы превысить исторические средние значения оцениваются в 40—50%. Кроме того, добавляет аналитик, в европейских странах нарастают риски рецессии, торможения экономики в предстоящие месяцы. В данном случае для европейцев это окажется тем, что называется «нет худа без добра». Спрос на газ для производств может оказаться сниженным.

Помимо перечисленных факторов, рынок ждёт публикацию на текущей неделе готовящихся Еврокомиссией предложений по противодействию повышению цен на газ и электричество. Эти вопросы предполагается рассмотреть на Совете по энергетике в Люксембурге 25 октября. К ним могут относиться согласованные действия по дальнейшему сокращению спроса на газ, ограничению его стоимости, совместным закупкам и пр.

На текущей неделе, говорит Гойхман, рынок может обратить внимание на следующие важные моменты.

Во вторник выйдет комплекс значимых показателей Китая (объём ВВП и промышленного производства, уровень безработицы, инвестиции в основной капитал). Данные предполагаются лучше предыдущих. Экономика Поднебесной — не только один из основных потребителей газа, но и индикатор общего мирового экономического роста. В случае позитива в ней вероятность рецессии может оказаться ниже.

В среду традиционно важными станут данные о запасах нефти в США, способные повлиять на цену и «чёрного золота» и альтернативного сырья — «голубого топлива». Важными могут оказаться показатели инфляции в еврозоне. Предполагается, что индекс потребительских цен в сентябре остался неизменным — 10%. В зависимости от данных событий, считает Марк Гойхман, цена газа может колебаться в вероятном диапазоне 1200-1500 долл.