«Газпром» отчитался о сокращении добычи

По предварительным данным на 15 октября, «Газпром» с начала года добыл 327,4 млрд кубометров газа, что на 72 млрд кубометров (18%) меньше, чем в прошлом году, сообщается в Telegram-канале компании.

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«Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м – на 41,4% (на 63 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — говорится в сообщении холдинга.

При этом в компании отметили рост экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC. Не называя конкретных объемов, в «Газпроме» подчеркнули, что поставки туда «регулярно идут сверх суточных контрактных количеств».

Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, в «Газпроме» также указали, что для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы до уровня начала сезона отбора 2019/2020 года осталось закачать еще 6,4 млрд кубометров. Что касается украинских ПХГ, то там на 15 октября было накоплено 14,3 млрд кубометров газа из необходимых к зиме 19 млрд кубометров.

