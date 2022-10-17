Генпрокурор РФ раскрыл данные по изъятому у российских чиновников незаконному имуществу

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде озвучил цифры по изъятому у российских госслужащих нелегальному имуществу.

По его словам, в течение последних двух лет суды взыскали у чиновников по искам прокуратуры незаконного имущества на сумму, эквивалентную $2 млрд (более 126, 1 млрд руб.), передает «Интерфакс».

Генпрокурор уточнил, что в России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества представителей власти и их близких родственников. «При этом сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства», — подчеркнул он.

По словам Краснова, российские прокуроры наделены правом подавать иски в отношении чиновников, не представивших доказательства законности происхождения принадлежащего им имущества.

Генпрокурор РФ обратил внимание участников встречи на угрозы, с которыми сталкиваются как Россия, так Саудовская Аравия, передает пресс-служба надзорного ведомства, — это киберпреступность, включая криминальное использование криптовалют и иных виртуальных активов, незаконная миграция, а также финансирование экстремизма и терроризма. Краснов сообщил, что к визиту был подготовлен проект совместной программы сотрудничества на 2023–2024 годы, куда вошли указанные и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран. «Не сомневаюсь, что российским и саудовским экспертам будет полезно обменяться лучшими практиками прокурорской деятельности и передовым российским опытом», — приводит пресс-служба слова Краснова.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества прокуратур на 2023–2024 гг., указывается в пресс-релизе.