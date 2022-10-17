Германия тянет на дно остальную Европу

Ситуация в Европе продолжает ухудшаться. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg и всего месяц назад прогнозировавшие экономике еврозоны в следующем году рост на 0,3%, сейчас существенно понизили прогноз и ожидают спад на 0,1%. Причем, на дно экономику зоны единой европейской валюты, потянет страна, ранее не раз вытаскивавшая ее из кризисов и рецессий. В то время, как от трех крупных европейских экономик: Франции, Италии и Испании экономисты ждут незначительного роста, первой на континенте экономике – Германии они предсказывают спад на 0,5%.

Германия сейчас страдает от того, что не так давно помогло ей стать первой европейской экономикой. Она окрепла и резко выросла в последней четверти прошлого столетия благодаря дешевым российским энергоносителям и, в первую очередь, газу из России. Сейчас же зависимость от российского газа или, вернее, неуемное желание отказаться от него, полностью, кстати, противоречащее здравому смыслу, тянет немецкую экономику в рецессию, а вместе с ней и всю остальную Европу. Бывшая последние пару десятилетий предметом зависти всего континента Германия сейчас представляет из себя жалкую картину: цены на все и, в первую очередь, на электроэнергию и газ, стремительно растут, а деловая уверенность падает; заводы и фабрики закрываются, а компании переносят производство за океан.