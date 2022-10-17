Германия тянет на дно остальную Европу

Ситуация в Европе продолжает ухудшаться. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg и всего месяц назад прогнозировавшие экономике еврозоны в следующем году рост на 0,3%, сейчас существенно понизили прогноз и ожидают спад на 0,1%. Причем, на дно экономику зоны единой европейской валюты, потянет страна, ранее не раз вытаскивавшая ее из кризисов и рецессий. В то время, как от трех крупных европейских экономик: Франции, Италии и Испании экономисты ждут незначительного роста, первой на континенте экономике – Германии они предсказывают спад на 0,5%.
Германия сейчас страдает от того, что не так давно помогло ей стать первой европейской экономикой. Она окрепла и резко выросла в последней четверти прошлого столетия благодаря дешевым российским энергоносителям и, в первую очередь, газу из России. Сейчас же зависимость от российского газа или, вернее, неуемное желание отказаться от него, полностью, кстати, противоречащее здравому смыслу, тянет немецкую экономику в рецессию, а вместе с ней и всю остальную Европу. Бывшая последние пару десятилетий предметом зависти всего континента Германия сейчас представляет из себя жалкую картину: цены на все и, в первую очередь, на электроэнергию и газ, стремительно растут, а деловая уверенность падает; заводы и фабрики закрываются, а компании переносят производство за океан.
Согласно последним прогнозам ЕЦБ немецкая экономика избежала спадов два квартала подряд, что является основанием для признания технической рецессии. Однако вице-президент главного банка Европы Луис де Гуиндос заявил в газетном интервью в конце прошлой недели о существовании возможности «технической рецессии» на фоне высокой инфляции.
Об инфляции разговор особый – с ней европейский центробанк, по крайней мере, пока несмотря на агрессивные повышения учетной ставки ничего сделать не может. Экономисты прогнозируют Германии в четвертом квартале инфляцию на уровне 9,5%.
ЕЦБ, очевидно, сделает некоторый перерыв в марте следующего года, но в оставшиеся до весны время при помощи агрессивного ужесточения монетарной политики Кристин Лагард планирует довести ставку до 2,5%. Напомним, до минувшего лета главный европейский банк не повышал ее 11 лет.
«До весны 2023 года у немецкой экономики будет спад как минимум три квартала кряду,- приводит Bloomberg комментарий старшего экономиста Исследовательского института деловой газеты Handelsblatt Денниса Хузермайера.- Однако это будет необычная рецессия, потому что спрос на рабочую силу останется высоким и сохранится огромная «подушка безопасности» в виде заказов».
Единственное по чему экономисты Bloomberg увеличили для Европы прогноз, это рост цен. В среднем в еврозоне сейчас ожидаются инфляцию в следующем году на уровне 5,5%, что на полпроцента больше, чем было в предыдущем прогнозе. Самые большие изменения в прогнозе ожидали как раз Германию, ситуация в которой с приближением зимы все больше становится критической.