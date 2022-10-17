Индекс Мосбиржи пробил 2000 пунктов

Утро на российском рынке акций началось с уверенных покупок, которые многие аналитики объясняли тем, что инвесторы восстанавливают позиции по акциям, сокращенные в конце прошлой недели во избежание появления новых рисков в выходные.

Однако продолжения утреннего роста практически никто не ждал, и уж тем более с утра не было ни одного прогноза, что Индекс Мосбиржи сумеет не только начать тестировать на прочность сопротивление 2000 пунктов, но и преодолеть его. Но рынок акций тем и интересен, что его динамику никто предсказать точно не может.

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Вот и сегодня инвесторы отреагировали агрессивными покупками на заявление президента России Владимира Путина о скором завершении частичной мобилизации.

«Позитивными факторами для рынка стали общее определенное улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, наметившийся отскок цен на нефть после существенного снижения на прошлой неделе, а также некоторое ослабление геополитической напряженности после заявления президента РФ о том, что никакой дополнительной мобилизации в стране не планируется, а текущая частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель. Кроме того, некоторую поддержку рынку могут оказывать ожидания скорого притока средств после выплаты значительных дивидендов такими компаниями, как “Газпром”, “НоваТЭК”, “Татнефть”», — рассказал «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Действительно, к окончанию основных торгов на российском рынке акций американские фондовые индексы росли в пределах от 1,7 до 3,3%. Однако нефть лишь показала признаки разворота вверх после снижения во второй половине прошлой недели, сумев подрасти на 0,5% и уйдя в район $92 за баррель. Впрочем, как российские, так и западные эксперты уверены в подъеме котировок «черного золота» в самое ближайшее время.

В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, снижением котировок закрылись лишь три бумаги из всех торгуемых на Московской бирже.

Лучше рынка сегодня выглядели акции сталеваров. В частности, ММК подрос на 6,6%, НЛМК — на 5,8%, а «Северсталь» на 4,7%. После выхода в пятницу неплохого производственного отчета «Северстали» инвесторы задумались о том, что дела в секторе могут обстоять не так плохо, как это казалось ранее. Но полностью картину невозможно будет понять до тех пор, пока крупнейшие представители отрасли не раскроют финансовых показателей своей работы.

В «мобилизационном взлете» не поучаствовал «Газпром» (+1,8%). Инвесторы ждут информации о решении совета директоров по изменению инвестиционной программы, но ее пока нет. При этом компания сообщила, что с начала года по 15 октября экспорт в страны дольнего зарубежья сократился в физическом выражении на 41,4%.

Несмотря на относительно слабую нефть, лучше рынка отторговалась «Роснефть», прибавившая 4,4%. В это же время ее основной конкурент «Лукойл» подорожал всего на 1,8%. Вероятно, часть инвесторов уже устала ждать, когда же менеджмент «Лукойла» объявит о выплате дивидендов, и начала переводить средства в фундаментально более сильную «Роснефть». По-прежнему по рынку ходят предположения, что акции крупнейшей российской нефтяной компании покупает какой-то крупный стратегический инвестор.

Формально техническая картина по Индексу Мосбиржи существенно улучшилась из-за того, что индикатор закрылся выше сопротивления 2000 пунктов. Но большинство экспертов не ждет продолжения роста.

«На мой взгляд, действие указанных выше факторов окажется непродолжительным, и восстановительный импульс на рынке может вскоре ослабнуть или полностью сойти на нет. Каких-то существенных внутренних драйверов для дальнейшего роста российских акций пока не просматривается, тогда как риски остаются высокими», — считает Додонов.

Рубль на заявление главы государства по частичной мобилизации отреагировал очень сдержанно. По итогам дня российская валюта укрепилась к американской на 0,7%, до 61,67 руб. за доллар. В этом же районе курс рубля находился и до полудня.

Пока все говорит в пользу того, что рубль продолжит дорожать в ближайшие дни на увеличенном объеме продажи валюты экспортерами, которым нужно рассчитываться с бюджетом.

«Мы ожидаем, что приближение налогового периода в краткосрочной перспективе поддержит курс рубля, который будет находиться в диапазоне 59,0-63,0 за доллар США», — отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко.

Первой технической целью укрепления российской валюты является отметка 61 руб. за доллар, а следующей, более сильной, — 60 руб.