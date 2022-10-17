Х5 растет в офлайне и онлайне

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», опубликовала сегодня предварительную консолидированную операционную отчетность и данные по чистой розничной выручке по итогам третьего квартала 2022 года. Итоги деятельности компании в указанный период выглядят достаточно сильно.

«Рост чистой выручки в третьем квартале составил 19,5% год к году. Она увеличилась на 105,4 млрд рублей до 647,4 млрд рублей. 12,4% составил рост сопоставимых (LFL1) продаж. 7,1% — вклад в рост выручки за счёт роста торговой площади на 6,6%», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе Х5. Там добавили, что у компании стало на 448 магазинов больше даже с учетом закрытия ряда торговых точек, включая 307 магазинов «у дома», 163 «жестких» дискаунтера и 2 «темные» кухни. 14 супермаркетов, 9 гипермаркетов и 1 мини-даркстор Vprok.ru были закрыты.

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Выручка цифровых бизнесов ритейлера выросла на 38,4% год к году на 14.7 млрд рублей. Средний чек по всем сетям Х5 Group в июле — сентябре составил 444,9 рулей против 411,5 год назад. Количество покупателей —1 653,5 против 1 495,8 млн человек.

Ключевыми внешними факторами, повлиявшими на зафиксированный рост, в компании считают замедление темпов роста цен на продовольствие, которое было обусловлено хорошим урожаем плодоовощной продукции и зерновых культур и укреплением курса рубля. Также к ним относят стабилизацию темпов роста продовольственного рынка, рекордно низкую безработицу, находящуюся по данным Росстата на уровне 3,8-3,9% за последние четыре месяца и сопровождающуюся ростом заработной платы на 10-12% год к году. При этом в Х5 указывают на значение снижения Банком России в 3 квартале ключевой ставки до 7,5% (-2 процентных пункта), что тоже сказалось на деятельности ритейлера положительно.

Также в качестве внутренних причин роста отмечается активное развитие офлайн-бизнеса и расширение портфеля розничных магазинов. Но останавливаться на достигнутом, имеющий стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности в РФ ритейлер, явно не планирует. К тому же, конкуренты, основным из которых является «Магнит», также благодаря рыночной конъюнктуре чувствуют себя уверенно и демонстрируют рост, что заставляет искать новые направления для расширения бизнеса.

«В сентябре 2022 года X5 заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), предполагающее начало операционной деятельности компании в Дальневосточном федеральном округе. По итогам комплексного анализа X5 Group оценит возможности по развитию современной розничной торговой сети в Дальневосточной федеральном округе. Инвестиции в создание распределительных центров и магазинов в ДФО могут составить до 10 млрд рублей в ближайшие 3 года», — указали в компании.

Напомним, что в августе X5 согласовала условия стратегического партнерства с крупными сибирскими группами компаний «Красный Яр» и «Слата». После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к федеральному ритейлеру перейдут доли в размере 70% в данных бизнесах. При этом сами сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, интегрировав часть их с X5 Group в целях получения синергического эффекта, в первую очередь — в сферах закупок и логистики.

Яндекс вовлечен в коллаборацию

Помимо расширения онлайновых проектов, торговые сети X5 Group перешли в наступление и в онлайне. В компании заявили, что с сегодняшнего дня товары из «Пятерочек» и «Перекрестков» можно купить с помощью Яндекс Еды, получив их на дом с доставкой. Заказать продукты на сумму от 500 рублей можно как в самой Еде, так и через другие сервисы Яндекса — Маркет и Go. Товары упаковывают сотрудники магазинов X5, а доставляют в течение получаса — курьеры-партнёры Яндекс Еды.

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Правда, сделать заказ пока можно лишь из нескольких «Пятёрочек» и «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге, но к концу года число магазинов, доступных в Яндекс Еде, увеличится до 2300, а количество городов, где действует новая услуга — до 80, утверждают в Х5. Также к Яндекс Еде также подключатся 42 даркстора группы, которые работают на экспресс-доставку.

«При этом мы продолжим развивать наши собственные каналы — приложения торговых сетей, где потребителям доступны полный объём скидок и накопление баллов в программе лояльности. Рыночные партнёрства в e-grocery становятся важным шагом для ускорения роста всего сегмента, повышают доступность онлайна и доверие потребителя к доставке», — прокомментировала коллаборацию с Яндексом Лариса Романовская, управляющий директор Х5 Digital.

В контакте с покупателями

Кроме того, сегодня стало известно, что X5 Group обрела еще одного нового партнера в лице инвестиционной технологической корпорации VK. Компании запустили совместное решение для трансляции цифровой аудиорекламы в супермаркетах. Теперь по итогам своих кампаний рекламодатели смогут оценить, какое влияние реклама в супермаркетах оказывает на продажи товаров. Им даже обещают предоставить соответствующую аналитику.

Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе VK, запущенное в понедельник решение интегрировано в Единую систему управления медиаконтентом (ЕСУМ) «Пятёрочки» и дополняет её алгоритмами, используя инструменты предиктивной аналитики Instore-платформ Dialog X5. Модели учитывают множество параметров. Например, таких, как история покупок участников программы лояльности, выбранные ими магазины, период покупок. С помощью этих данных рекламодатели смогут максимально точно настроить аудиорекламу, выбрав подходящие торговые точки, время показа, социально-демографические характеристики клиентов и покупки в определенной категории. Иными словами, можно будет запустить свою рекламу именно в том момент, когда в магазине физически находится больше покупателей, например, молочной продукции, детских товаров или товаров для животных. Попадание в аудиторию станет точнее.

Кроме того, будет предоставлена возможность продолжить общение с посетителями «Пятёрочки» в интернете. Для этого в рамках проекта VK myTARGET будет сформирован обезличенный сегмент, которому можно показать рекламу через данную платформу.

«Пятёрочка» запустила ЕСУМ два года назад, и сейчас решение позволяет охватить аудиорекламой все магазины сети. Мы активно работаем как с нашими собственными поставщиками, так и с компаниями, оказывающими различные востребованные услуги — банковские, медицинские, анонсируем новые сериалы и ТВ-шоу телеканалов, формируя контент, который будет совпадать с интересами и потребностями наших гостей. С начала года мы предоставили возможности рекламы для 50 брендов. По итогам оценки эффективности кампаний поставщиков мы наблюдаем средний показатель роста продаж бренда примерно на 20 процентных пунктов. Уверен, что сотрудничество с VK позволит нам дополнительно привлечь партнёров», —заявил по этому поводу директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

«Микс рекламных технологий и инструментов для работы с данными повышает эффективность продвижения в цифровой indoor-рекламе. Современные решения позволяют улучшать не только маркетинговые метрики, но и увеличивать ключевые для любого бизнеса показатели — продажи и долю бренда в товарной категории. Партнерство с X5 Group расширяет возможности офлайн-продвижения для наших рекламодателей. Теперь они могут привлекать новых клиентов и стимулировать импульсные покупки более чем в 15 тысячах “Пятёрочек”, а после кампании выстраивать коммуникации с гостями магазинов в интернете. Это значительно расширяет охват кампаний и увеличивает их эффективность», — подчеркнула от лица VK руководитель направления DOOH Мария Филина.

Остается добавить, что еще в конце прошлого года на конференции «Потребительский рынок России: итоги 2021 года и ключевые вызовы 2022» эксперты отмечали, что дальнейшее развитие ритейла невозможно без подключения социальных сетей. Как писал «Эксперт», президент Ассоциации брендинговых компаний России Анастасия Луканина отметила тогда, что соцсети становятся важными площадками ритейла, а бизнес может там общаться с пользователями, создавать уникальный клиентский опыт и даже стимулировать продажи.