Китай наносит удар по жаждущей сжиженного газа Европе

Китайские власти велели государственным импортерам энергоресурсов прекратить перепродавать излишки сжиженного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии. В Пекине считают, что Китаю необходимо создать достаточные собственные запасы газа на зиму. Главный планирующий орган в КНР - Национальная комиссия развития и реформ (NDRF), аналог советского Госплана, попросила PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. оставить дома предназначавшиеся для отправки зимой грузы СПГ для внутреннего пользования.

О тревожном для Европы распоряжении правительства сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на его источники в Китае. Конечно, продажи излишков ненужного сейчас, во время борьбы со вспышками пандемии, сжиженного газа в определенной мере помогли европейцам раньше графика наполнить подземные газовые хранилища.

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Источники Bloomberg объясняют распоряжение Плановой комиссии вероятным небольшим дефицитом газа в самом Китае. Между тем, сам факт перепродаж китайскими компаниями излишков газа летом и в начале осени свидетельствует о серьезном изменении позиции правительства КНР, которая в прошлом году обошла Японию и стала главным мировым импортером СПГ. В этом году в Китае произошло уже несколько вспышек коронавирусной пандемии. Пекин, не планирующий отказываться от политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу, кстати, подтвержденной Си Цзиньпином на начавшемся в Пекине ХХ съезде КПК, борется с вирусом при помощи жестких ограничительных мер и локдаунов. В результате китайская экономика заметно замедлила в этом году развитие, спрос на СПГ упал на 14% и в стране образовались излишки газа, которые практичные китайцы и продавали европейским и азиатским покупателям. Кстати, в этом году в Поднебесной впервые может быть зафиксировано снижение потребления газа.

Импортеры энергоресурсов сейчас очень внимательно следят за съездом китайских коммунистов, который продлится неделю. В двухчасовой речи Председатель КНР Си Цзиньпин остановился в том числе и на необходимости обеспечения энергетической безопасности страны. Он особенно подчеркнул, что Китай должен быть среди лидеров в переходе к возобновляемым источникам энергии, но делать все следует очень осторожно, чтобы не спровоцировать дефицит энергоресурсов, как это произошло в Европе.

Цены на газ в Европе упали почти на 60% по сравнению с рекордно высокими в августе. С другой стороны, они даже с учетом столь крупного снижения все равно остаются сейчас рекордно высокими для этого времени года. К тому же, новость о прекращении продаж излишков китайского СПГ едва ли будут способствовать дальнейшему снижению цен на газ.

Поставки СПГ в Европу, конечно, влияют на региональные цены на спотовом рынке, убеждая поставщиков перенаправлять газовозы с «голубым топливом» туда, где за него можно получить больше денег. Сейчас, не исключено, некоторые из них решат вернуть грузы в Азию, где цены сейчас выше, чем в Старом Свете.

В Брюсселе, конечно, новости о прекращении продаж китайского газа встретили с тревогой, потому что теперь энергетический кризис еще больше усилится. Особенно если предстоящая зима вопреки прогнозам метеорологов будет холодной. У китайских компаний заключены очень крупные контракты на поставки СПГ из ряда стран, включая США.