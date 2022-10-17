Концерн «Туполев» нарастит производство Ту-214 до 20 самолетов в год в ближайшие пять лет

Филиал ПАО «Туполев» — Казанский авиазавод имени С.П.Горбунова — планирует наладить производство двух десятков Ту-214 в год к 2027-му.

Об этом сообщил в ходе выступления в Совфеде министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, передает «Интерфакс».

«Перед нами поставлена задача произвести 20 самолетов в год. Планируем на этот показатель выйти где-то к 2027 году», — цитирует чиновника агентство. По словам министра, перед концерном «Туполев» стоит задача получить гарантированный заказ на производство дополнительных 75 самолетов.

Отмечается, что с учетом поручения президента Татарстана Рустама Минниханова, который с сентября 2021 года возглавляет совет директоров «Туполева», в 2023-2030 годах завод должен выпустить в общей сложности 115 самолетов Ту-214. В следующем году планируется производство трех лайнеров, в 2024 году — семи, в 2025-м — 10, в 2026-м — 15. В 2027-2030 годах, согласно плану, будет выпускаться по 20 бортов.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет на 210 мест, дальность полета достигает 6500 км. Машина начала выпускаться в 1996 году в ограниченной серии. Главный эксплуатант Ту-214 — «Специальный летный отряд "Россия"», перевозящий первых лиц страны.

Ранее в компании «Ростех» заявили, что авиационная промышленность в РФ будет существовать самостоятельно и полностью перейдет на собственное производство, исключающее какую-либо зависимость от западных стран. В госкорпорации отметили, что российская авиаотрасль готова произвести тысячу самолетов к 2030 году и полностью отказаться от использования лайнеров Boeing и Airbus.