Лиз Трасс призвали покинуть пост премьера спустя полтора месяца после вступления в должность

Трое представителей Консервативной партии парламента Великобритании призвали премьер-министра Лиз Трасс уйти с этой должности.

Кроме того, как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, около 100 депутатов обратились к председателю «Комитета 1922 года» (парламентской группы высокопоставленных консерваторов, не попавших в правительство) Грэму Брейди с просьбой инициировать вотум недоверия Трасс, возглавляющей британское правительство с с 6 сентября 2022 года.

Согласно действующим в стране правилам, вотум недоверия не может быть инициирован в течение 11 месяцев после вступления премьера в должность, однако при поддержке достаточного количества депутатов-консерваторов и при наличии альтернативного кандидата, которого поддержит большинство, схему могут изменить. В качестве одного из вероятных кандидатов на смену Трасс называют министра обороны страны Бена Уоллеса, отмечает, в частности, Inews. Также в фокусе остается фигура экс-главы Минфина Риши Сунака. Кроме того, на пост премьера могут быть выдвинуты лидер Палаты общин Пенни Мордаунт и новый министр финансов Джереми Хант.

Возможность отставки Трасс начали обсуждать, в частности, после ухода канцлера казначейства Квази Квартенга, который представил план поддержки экономики Великобритании, включающий масштабное снижение налогов.