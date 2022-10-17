Мелкие инвесторы в США ставят против американских акций

Розничные инвесторы — пресловутые домохозяйки и прочие любители выкупать провалы — традиционно считались одной из опор американского фондового рынка. В десятые годы и потом, во время пандемии, здесь кое-что начало меняться: ряды трейдеров, торгующих малыми лотами, заметно расширились за счет нового поколения.

Оно в большей степени склонно было видеть в операциях с акциями азартную игру, чем способ накопления. Этому способствовали усилия брокеров нового типа, таких как Robinhood. Однако широкие слои мелких трейдеров оставались мощной опорой для «быков», а в 2021 году — после разорения трейдерами с WallStreetBets фондов, увлекшихся шортами — они даже стали восприниматься, как гроза «медведей». Теперь все не так.

С конца прошлого года, когда соотношение купленных розничными трейдерами пут- (ставка на падение) и колл- (на рост) опционов, было около одного к трем, оно непрерывно росло. Но еще летом находилось в районе 1:1 или немного выше. Теперь это соотношение еще раз утроилось.

Как сообщил вчера Bloomberg, ссылаясь на данные Sundial Capital Research, ставки розничных инвесторов на падение превышают ставки на рост более чем в три раза. Трейдеры опционов, оперирующие мелкими лотами — не более 10 контрактов за раз — на прошлой неделе скупили пут-опционы на $19,9 млрд, в то время как колл-опционов ими было приобретено только на $6,5 млрд.

«Я не думаю, что люди реально осознают, что происходит на рынке опционов прямо сейчас, — написал директор по исследованиям Sundial Capital Джейсон Гёпферт в микроблоге. — Впервые в истории путы в 3 раза превысили коллы».

Это масштабнейший сдвиг в настроении американской публики. И он подтверждается данными из других источников, поступавшими в октябре. Соблазненные взлетом акций времен пандемии и поддержанные раздачей денег государством, мелкие инвесторы стекались на рынок толпами. Теперь же многие из них бегут с него, а другие пытаются короткими позициями компенсировать часть потерь последних нескольких месяцев.

С января по август этого года, еще до последнего обвала акций, количество вновь открытых «шортов» на платформе eToro на 61% превышало данные 2021-го и на 41% — 2020 года. Американские биржевые фонды, которые делают ставки против индексов — такие как ETF ProShares Short S&P500 (SH) и ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) — фиксируют мощные притоки средств.

Популярнее всего у розничных «медведей» первый — SH, который привлек $2 млрд, что уже сделало этот год для него лучшим за всю историю. Но активно продает публика и традиционные биржевые фонды.

Согласно данным S3 Partners, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) показал самый большой рост «шортов» среди ETF в период с середины августа по конец сентября. За ним по этому показателю следует Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), который отслеживает Nasdaq 100.

Понять розничных инвесторов на фоне падения индексов в этом году на 20-30%, конечно, можно. Но они, как бы ни странно это прозвучало, могут и теперь поддержать «быков». Именно с вынужденным закрытием «шортов» связаны последние резкие взлеты индексов — например, в прошлый четверг или в этот понедельник.

А широкие массы мелких инвесторов, как показывает история, не просто плохо угадывают момент для продаж, но и могут служить для профессиональных спекулянтов прекрасным противоположным индикатором. Такого же соотношения их ставок на падение и на рост, конечно, ранее не фиксировалось, но его прежние пики нередко оказывались неподалеку от локального, а то и долгосрочного, «дна» рынка. Например, в 2020-м, 2009-м и 2002 году.