Минобороны РФ рассказало о новых ударах по энергетическим и военным объектам Украины

Согласно информации Министерства обороны РФ, 17 октября российские вооруженные силы нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Все назначенные объекты поражены», — указывается в сводке ведомства.

В министерстве рассказали, что на Купянском направлении (Харьковская область) артиллерия и авиация нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ. Потери украинской стороны составили около 160 человек. На Лисичанском направлении (ЛНР) силы ВСУ попытались наступать в направлении Стряповка (ДНР). «Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — указывается в сводке Минобороны.

На николаево-криворожском направлении российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ. «Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и 8 автомобилей», — отмечается в сводке министерства.

Также сообщается, что за прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили 21 снаряд из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Кроме того, были сбиты две украинские противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Один из взрывов прогремел в районе железнодорожного вокзала. В ночь на 17 октября в центральной и южной частях Украины объявили воздушную тревогу, общее число взрывов в центре Киева к утру достигло четырех.

Компания «Укрэнерго» предупредила об аварийных отключениях электроэнергии в связи с повреждением объектов инфраструктуры в центральном и северном регионах страны.