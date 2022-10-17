Недвижимость просела

Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстата), объем жилищного строительства в России в сентябре 2022 года составил 9 млн 451,3 тысяч квадратных метров. Это на 8% меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года.

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Как сообщает Finmarket со ссылкой на данные ведомства, показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда объем жилстроительства упал относительно аналогичного периода 2020 года на 33% (до 11,4 млн кв. м).

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Отставание будет компенсировано

Стоит отметить, что волатильность показателя достаточно велика. Так, в январе 2022 года в РФ было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале — 10,0 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте — 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле — 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае — 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне — 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%), в июле — 8 млн кв. м (рост на 8,2%), в августе — 9,07 млн кв. м (рост на 7,9%).

За январь-сентябрь 2022 года объем жилищного строительства в РФ составил 79 млн 138,7 кв. м — рост на 26,5% к аналогичному периоду 2021 года. За 2021 год в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.

Снижение темпов строительства в сентябре 2022-го может быть связано с некоторой задержкой сдачи жилья до конца года, обусловленной увеличением сроков строительства из-за изменения логистики и нехватки отделочных материалов, пояснил «Эксперту» сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов.

Также, безусловно, отрицательное влияние на отрасль оказывает повышение процентных ставок на ипотечные продукты, добавил эксперт. Однако, по его мнению, можно ожидать, что отставание в сентябре 2022 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будет компенсировано в октябре — декабре 2022 года.

Объемы снижать не планируется

Несмотря на трудные времена, строительная отрасль планирует не снижать объемов, указал в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. В самом деле, говорит он, объем жилищного строительства в РФ за девять месяцев 2022 года по сентябрь включительно составил 79 млн 138,7 кв. метров, что на 26,5% больше,чем за аналогичный период 2021 года. Однако динамика строительства была неоднородной, обращает внимание эксперт.

В первые два месяца 2022 года объем жилищного строительства рос огромными темпами за счет значительного инвестирования в данный сектор, затем в марте-апреле объемы резко упали, хотя и превосходили аналогичные за прошлый год. Летом количество построенного жилья ещё больше снизилось и ежемесячный рост не превышал 9% прошлого 2021 года. А вот в сентябре жилищное строительство в России и вовсе сократилось на 8%.

Спад строительства жилья вызван отрицательными накопительными эффектами, возникшими из-за западных санкций, констатировал Владимир Сагалаев. Нарушение поставок строительных материалов и оборудования, а также значительное их подорожание, снижение и нестабильность спроса, нерешенные проблемы с нехваткой рабочей силы — всё это негативно отразилось на строительной отрасли. Более того, с 1 декабря 2022 года ЦБ РФ ужесточает банкам требования по ипотекам с первоначальным взносом не выше 10%, что значительно снизит объемы их выдачи, а значит и объемы продаж жилья. Поэтому, предполагает эксперт, продажи, как и строительство недвижимости, могут ещё больше снизиться.

Однако, несмотря на все трудности, к концу 2022 года показатели строительства и ввода жилья как минимум не опустятся ниже прошлогодних. Надо помнить, что в целом строительная отрасль — одна из основополагающих в российской экономике. Она обладает мультипликативным эффектом и запускает производственные цепочки в смежных отраслях, создавая большое количество рабочих мест. Поэтому важно сохранить объемы строительства и не опускаться ниже уровня прошлого года, что понимают власти, оказывая поддержку сектору, заключил эксперт.