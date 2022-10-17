Около 500 зарядных станций для электромобилей выпустят в Москве

Зарядные станции для электромобилей, которые позволяют заправлять экотранспорт в разных климатических условиях и следить за процессом со смартфона, будут выпускать в Москве на предприятии «САГА». Производство первых 500 станций завершат в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичная корпорация “САГА” разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Кроме этого, производитель предусмотрел в станциях возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих. В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей», – сказал Владислав Овчинский.

По словам главы департамента, электротранспорт в наши дни приобретает особую значимость, а зарядные станции для его эксплуатации становятся обязательным элементом инфраструктуры современных городов.

Предприятие «САГА» будет выпускать зарядные станции в антивандальном корпусе, их адаптируют под разные климатические условия и оснастят системой контроля управления температурой и влажностью. Станции легко интегрируются с российскими операторами зарядной инфраструктуры. Вся линейка оснащена многорежимной световой индикацией для удобства получения информации о статусе зарядки электромобиля.

«Зарядные станции “САГА” обладают современным дизайном и хорошо вписываются в архитектуру города. За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента. Самое главное, что мы идем в ногу со временем, готовы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка и быть на одной волне со своими заказчиками. Корпорация “САГА”, имея многолетний опыт производства терминалов и систем самообслуживания, готова рассмотреть и реализовать самые смелые проекты, наладить и масштабировать производство согласно пожеланиям клиентов», – сказал генеральный директор корпорации «САГА» Андрей Жолобов.