Первый белорусский банк начал выдавать гарантии в сфере госзакупок в РФ

«АСБ Беларусбанк» выпустил банковские гарантии для обеспечения участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в России, сообщили в Минфине РФ. Помимо него, в пилотном проекте примут участие «БелВЭБ», «Белинвест», «ВТБ (Беларусь)» и МТБанк.

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«Целью пилота является обеспечение выдачи белорусскими банками независимых гарантий для государственных и муниципальных закупок в рамках 44-ФЗ и размещение информации о выданных гарантиях в реестре независимых гарантий ЕИС», — говорится в сообщении Минфина.

Правительство РФ в июле одобрило проведение пилотного проекта участия белорусских банков в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России с мая текущего года по декабрь 2023-го. Курируют этот проект Минфин совместно с федеральными органами исполнительной власти и госорганизациями. В министерстве полагают, что выпуск гарантий белорусскими банками будет способствовать укреплению международного сотрудничества в области государственных и муниципальных закупок.

