По Крымскому мосту запустили движение автобусов

Движение автобусов открыли по Крымскому мосту, который до этого был доступен только для проезда легковых автомобилей.

«Сегодня утром по Крымском мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Отмечается, что пассажиры также могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы, через которую за период с 9 октября в обе стороны было перевезено в общей сложности 13,7 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств — преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пассажирские суда за восемь дней осуществили девять рейсов; четырьмя паромами, работающими на линии, выполнено 116 круговых рейсов.

Как сообщил ТАСС мэр Керчи Святослав Брусаков, автобусы ходят по мосту в штатном режиме. «Самое главное, что автобусы уже отправляем — это детские группы, экскурсии, "Артек". И прибывают автобусы на автовокзал Керчи», — рассказал градоначальник, добавив, что вопрос о проезде большегрузных автомобилей в настоящий момент решается.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. От взрыва загорелись семь топливных цистерн в находящемся рядом поезде на железнодорожной ветке моста. По одной из четырех полос автомобильной части моста и одной из железнодорожных линий движение частично возобновилось в тот же день; 9 октября машины ехали в обе стороны по двум полосам. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, мост будет полностью восстановлен до конца года.