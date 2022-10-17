Решетников заявил, что ожидает ослабления курса рубля к 2025 году до 72,2 руб. за доллар

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля с 68,1 руб. за доллар в текущем году до 72,2 руб. к 2025-му.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Решетникова, реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Отмечается, что снижение давления на курс произойдет благодаря сокращению притока зарубежной валюты по счету текущих операций, а также диверсификации валютной структуры и переориентации потоков капитала.